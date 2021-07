Hüllenlos auf Instagram: Bully Herbig parodiert Heidi Klum

Anzeige

München. Der Sommer 2021 ist heiß! Kein Wunder also, dass auch die Promis auf möglichst leichte Kleidung setzen. Dies gilt auch für Heidi Klum, die am Sonntag wieder einmal die Hüllen fallen ließ.

Auf Instagram teilte die 48-Jährige ein Foto, welches sie splitterfasernackt auf einer Gartenliege zeigt. Lediglich ein Handtuch, ihre Hand und ihr aufgestelltes rechtes Bein verdecken die wichtigsten Stellen. Dazu schrieb das Model: „Heute war es heiß“ und verlinkte ihren Ehemann Tom Kaulitz. Das Foto wurde in der Zwischenzeit nicht nur zahlreiche Male geliket, es bekam auch eine prominente, augenzwinkernde Kopie.

„Ich find dich heißer“

Der Komiker Michael „Bully“ Herbig nahm den schwarz-weißen Schnappschuss als Anlass für eine Parodie: Auch er zeigte sich am Sonntag hüllenlos mit Sonnenbrille in einem Bett. Dazu schrieb der 53-Jährige: „Sonntagspose by @heidiklum“, gefolgt von dem Hashtag „hotshots“. Neben das Bild stellte er zudem das Original von Heidi Klum.

Im Netz stößt die gekonnte Kopie auf viel Begeisterung: Mehr als 28.000 Fans hatten den Post bis Montagvormittag geliket. 697 Userinnen und User haben es zudem kommentiert: „Ich find dich heißer“, schreibt etwa der Schauspieler Oliver Wnuk. Auch zahlreiche Bully-Fans finden die Kopie besser als das Original.