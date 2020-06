Hück plant Charity-Kampf gegen Tyson: “Mit Links gewinne ich”

Uwe Hück, Gemeinderat für die SPD in Pforzheim und ehemaliger Betriebsratsvorsitzender von Porsche, steht in einem Sportstudio der Lernstiftung Hück in Pforzheim an einem Punchingball. Hück will in einem Jahr gegen den ehemaligen Boxweltmeister Mike Tyson antreten. © Quelle: Uli Deck/dpa