Sitcom-Darsteller Howard Hesseman nach Darm-OP gestorben

Los Angeles. Der Sitcom-Darsteller Howard Hesseman ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er sei am Samstag in Los Angeles an den Folgen einer Darm-OP gestorben, teilte sein Manager Robbie Kass am Sonntag (Ortszeit) mit. Hesseman spielte den Radio-DJ Dr. Johnny Fever in der Sendung „WKRP in Cincinnati“, die von 1978 bis 1982 ausgestrahlt wurde. Für die Rolle wurde er zwei Mal für einen Emmy nominiert.

Hesseman war selbst Radio-DJ in den 1960er Jahren. Zu sehen war er auch in „The Andy Griffith Show“, „Die wilden 70er“ und „Boston Legal“. Zu seinen Filmen gehört „About Schmidt“.