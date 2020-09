“How I Met Your Mother”-Star Neil Patrick Harris hatte Corona

Anzeige

Anzeige

Das Virus erwischte seine ganze Familie: Schauspieler Neil Patrick Harris (47) war Ende März mit dem Coronavirus infiziert. Auch Ehemann David Burtka (45) und die gemeinsamen 9-jährigen Zwillinge Gideon und Harper kämpften gegen die Erkrankung. Harris berichtete davon am Dienstag beim US-amerikanischen Frühstücksfernsehen “TODAY".

Früh in der Pandemie

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

So geht es der Familie aber mittlerweile wieder gut. “Wir fühlen uns großartig”, sagte Harris in der Sendung. “Es geschah sehr früh (in der Pandemie), wie Ende März, Anfang April.” So dachte der Darsteller erst, er hätte die Grippe. “Ich wollte nicht paranoid sein. Und dann verlor ich meinen Geschmacks- und Geruchssinn, was ein wichtiger Indikator war, also blieben wir zu Hause.” Harris erzählte auch von seinen Symptomen. “Es war nicht angenehm, aber wir haben es überstanden und haben Antikörper und fühlen uns gut”, sagte der Schauspieler im Fernsehen. “Wir wollen sicherstellen, dass jeder sein Bestes tut, um den Virus zu verlangsamen."

Anzeige

Fast zehn Jahre als Barney Stinson

Harris verkörperte fast zehn Jahre lang die Figur des Barney Stinson bei “How I Met Your Mother”. Seitdem spielt er immer wieder am Broadway in Theaterstücken mit oder in Blockbustern, wie “Gone Girl”. Er ist ebenfalls Autor von Romanen für Teenager – 2017 kam das erste Buch seiner Reihe “The Magic Misfits” raus.