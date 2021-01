Hollywoodstar Kate Hudson: Arbeit entspannter als Familienleben

Anzeige

Los Angeles. US-Schauspielerin Kate Hudson („Almost Famous“) sieht ihre Arbeit vor der Kamera viel entspannter als ihr Familienleben. „Die einzigen Erwartungen, die in meinem Leben wirklich hoch sind, sind die bezüglich meiner Kinder und meiner Familie“, sagte die 41-Jährige in einem Interview in der „Sunday Today“-Show.

Daneben lasse sie die Dinge einfach laufen. Sie arbeite und leiste Knochenarbeit - „und dann gehe ich weg und hoffe das Beste.“

Hudson hat drei Kinder: Die beiden Söhne Ryder (17) und Bingham (9) und Tochter Rani Rose, die vor zwei Jahren zur Welt kam. Sie ist Hudsons erstes gemeinsames Kind mit ihrem Freund, dem Musiker Danny Fujikawa.