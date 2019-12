Hollywoodstar Ian Somerhalder: “Ich habe ein bisschen was von einem Vampir”

Anzeige

Düsseldorf. Hollywoodstar Ian Somerhalder (bekannt aus "Lost" und "Vampire Diarys") kam ein Wochenende lang nach Deutschland, um seine neue, zehnteilige Netflix-Serie "V Wars" (dt. Vampirkriege) zu promoten. Mit dem RND sprach er über Schlafmangel, Arnold Schwarzenegger und die "Fridays for Future"-Bewegung.

Sie sind gerade erst aus New York gelandet und geben jetzt schon Interviews. Woher nehmen Sie die ganze Energie?

Ich schlafe seit einiger Zeit nur zwei bis vier Stunden, weil ich auf weltweiter Pressetour für die Serie bin. Wir haben in der Nachbearbeitung elf Monate an den zehn Episoden gesessen. Das ist schon sehr lange. Schlaf ist sehr wichtig, und wenn du nicht genügend kriegst, nervt das so richtig.

Wenn Sie mit so wenig Schlaf auskommen, sind Sie bestimmt selber ein Vampir…

(lacht) Ich habe ein bisschen was von einem Vampir. Aber ich nehme viele Vitamine, Mineralien und Zusatzstoffe zu mir. Ich habe sogar die Formel für ein Getränk kreiert, das mich weitermachen lässt. Wir sind kurz vor der Markteinführung. Es wird eine riesige Sache werden.

Klingt nicht gerade sehr gesund...

Wir alle pushen uns mit bestimmten Dingen. Ob man nun Journalist, Mutter, Schauspieler oder Vorstandsvorsitzender einer riesigen Firma ist. Jeder hat seine stressigen Zeiten und keinen Schlaf. Unsere Körper sind wie Autos oder Flugzeuge. Das Ganze ist nichts Anderes als eine biochemische Reaktion. Wenn man nicht mit dem richtigen Sprit den Flieger tankt, kann man nicht sehr gut fliegen. Wenn man das falsche Benzin in sein Auto füllt, reicht das vielleicht noch für ein paar Kilometer. Aber nicht länger. Die Schäden, die man durch die falschen Kraftstoffe verursachen kann, sind viel teurer zu beheben als gleich auf den richtigen Stoff zu achten. Wir verbrennen den Tag über so viele Vitamine, ohne sie zu ersetzen. Dieses Getränk habe ich entwickelt, um das System in Betrieb zu halten. Heute Nacht werde ich zum ersten Mal ausschlafen können. Das habe ich, glaube ich, zum letzten Mal vor zwei Wochen gemacht.

Aber die ganzen Strapazen haben sich gelohnt. "V Wars" ist eine erschreckend aktuelle Serie geworden, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt.

In ‚V Wars‘ geht es um die großen Themen unserer Zeit: Klimawandel, Grenzen, Rassismus, Krankheiten, Ängste und Politik. Vampire bieten eine perfekte Grundlage, um all diese Themen unterzubringen. Ich könnte den Leuten nicht zu allen Themen meine persönliche Sichtweise erläutern. Wer bin ich, so was zu denken? Ich bin nur ein einfacher Schauspieler. Aber wenn man diese Themen in eine spannende Serie verpackt, funktioniert es hoffentlich.

In der Serie "Vampire Diarys" haben Sie acht Jahre lang den Vampir Damon gespielt. Auch in Ihrer neuen Serie geht es wieder um Vampire.

Aber nur vordergründig. Als wir 2009 mit „Vampire Diarys“ begannen, war es eine komplett andere Gesellschaft. „Twilight“ war ein weltweites Phänomen und hat den Weg für „Vampire Diarys“ geebnet. Aber ich glaube, dass sich die Zeiten nun geändert haben. Wir leben in so digitalen Zeiten, dass es nun wieder einen Platz gibt für eine bodenständige Serie wie "V Wars". Es ist das erste Mal, das man eine Vampirserie sieht, in der die Vampire keine übersinnlichen Kräfte haben. Sie haben eine schreckliche Krankheit, die durch den Klimawandel hervorgerufen wurde. Man kann nicht relevanter und modern sein als das. Ich hoffe, dieses Bodenständige kommt gut bei den Zuschauern an. Die Krankheit in der Serie kommt erst zutage, nachdem die Polarkappen abgeschmolzen sind. Die globale, wissenschaftliche Community bringt gerade jetzt - während wir sprechen - Artikel für Artikel heraus. Das, was für Tausende von Jahren sicher unter dem Eis eingeschlossen war, kommt nun an die Oberfläche. Was bedeutet das für die Menschheit? Was bedeutet das für unseren Lebensstandard? Das ist harter Tobak, den wir nicht nur in unseren eigenen Filterblasen hören. Man muss nicht erst durch seine Facebookseite blättern, um zu verstehen, dass die Erderwärmung kommt.

Ian Somerhalder: "Arnold Schwarzenegger hat einen großartigen Job gemacht"

Deshalb protestieren ja gerade jeden Freitag viele Menschen...

Dass weltweit junge Menschen für ‚Fridays for Future’ auf die Straße gehen, ist längst überfällig. Es ist toll, dass das gerade jetzt passiert. Es ist eine positive Bewegung, die die Menschen zusammenbringt. Es ist ein bisschen wie in den Sechziger Jahren, als die Menschen in Amerika gegen den Vietnamkrieg protestierten. Dieses Bedürfnis, für etwas zu demonstrieren, ist für ganz viele Jahre weggewesen. Jetzt sehe ich alle diese jungen Menschen, die sich für das Klima stark machen. Aber ich frage mich: Wer organisiert die alle? Wer unterstützt die finanziell? Das muss jetzt im nächsten Schritt passieren. Man braucht jetzt Erwachsene mit einer ganzen Anzahl von Fähigkeiten, und einem Netzwerk, um ihre Anstrengungen zu bündeln.

Haben Sie mal darüber nachgedacht, in die Politik zu wechseln?

Auf gar keinen Fall. (lacht) Arnold Schwarzenegger hat als Politiker einen großartigen Job gemacht. Aber für mich wäre das nichts. Vor fünf Jahren gab es in meinem Heimatstaat Louisiana mal ein paar junge, finanzkräftige Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, für das Gouverneursamt zu kandidieren. Es ging darum, neue Geschäftsideen einzubringen und einen grundlegenden Wechsel in der Bildung herbeizuführen. Aber das hat sich mittlerweile erledigt. Heute will ich definitiv kein Politiker mehr werden. Das würde ich meiner kleinen Familie nicht antun wollen. Besonders in dieser Post-Trump-Ära würde niemandem mehr einem Schauspieler glauben. Niemand würde mich wählen. Als ich damals mit meiner jetzigen Frau Nikki zusammenkam, war eine der ersten Dinge, die ich zu ihr sagte: ‚Es gäbe die Möglichkeit, die nächsten fünf oder sieben Jahre in die Politik zu wechseln.‘ Aber ich habe sie gesehen und wusste sofort, dass ich sie heiraten will. Sie wusste das nur noch nicht. (lacht) Da war mir klar, dass ich auf anderen Wegen viel mehr erreichen könnte. Außerdem wollte ich diese ganzen Strapazen meiner Familie nicht antun.

Apropos Familie, Sie haben eine dreijährige Tochter. Engagieren Sie sich deshalb mit einer eigenen Stiftung für die Umwelt?

Es kann doch nicht sein, dass Regierungen auf der ganzen Welt nicht mehr in die Ausbildung unserer Kinder investieren. Ich kann diese Erde nicht verlassen, wenn ich nicht alles dafür getan habe, um eine Gesellschaft aufzubauen, die Kinder beschützt.