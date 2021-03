Hollywoodstars flüchten vor dem Coronavirus nach Australien

Anzeige

Australien ist das neue Hollywood – zumindest solange das Coronavirus in den USA nicht unter Kontrolle gebracht wurde. Zahlreiche Filme werden nämlich gerade in Down Under aufgenommen, weswegen auch die Schauspielstars ihre Zeit auf dem Kontinent verbringen. Wie die „New York Times“ berichtet, sind zum Beispiel Chris Hemsworth, Idris Elba, Natalie Portman und Melissa McCarthy vor Ort.

Geringes Risiko

In Australien ist trotz der weltweiten Pandemie wieder ein normales Leben möglich: Das ganze Land hat momentan eine Sieben-Tage-Inzidenz von 11. Die Geschäfte sind geöffnet, Restaurants dürfen besucht werden, fast keiner trägt eine Maske. Das geringe Risiko eines Corona-Ausbruchs macht es für Filmproduktionen besonders attraktiv. Filmdrehs in anderen Teilen der Welt müssen immer wieder wegen Infektionen pausieren und benötigen Hunderte Corona-Tests die Woche.

Ein Sprecher der australischen Regierung erklärte gegenüber der New Yorker Zeitung, dass rund 22 Produktionen nach Down Under umgezogen sind. Darunter fallen der Marvel-Film „Thor: Love and Thunder“, die Fantasyromanze „Three Thousand Years of Longing“ und der Film „Joe Exotic“, der die Geschichte der Netflix-Dokumentation „Tiger King“ neu erzählt.

Kritik wegen der Einreisebestimmungen

Laut der Australischen Grenzbehörde gebe es für Film- und Seriendreharbeiten Einreiseausnahmen, „wenn der wirtschaftliche Nutzen der Produktion für Australien nachgewiesen ist und eine Unterstützung durch die zuständige staatliche Behörde vorliegt“. Dies löst jedoch Kritik aus, da es immer noch Bürger gibt, die seit Monaten wegen der strikten Grenzregeln nicht nach Hause dürfen, berichtet die „New York Times“.

Ein Superstar ist während der Corona-Pandemie sogar komplett nach Australien gezogen: Schauspieler Zac Efron lebt seit einigen Monaten auf dem Kontinent. Zuletzt teilte er ein Bild bei Instagram, auf dem sein Camper am Filmset zu sehen ist. „Home, sweet home“, schrieb der 33-Jährige dazu.