Hollywood-Star Nicole Kidman: “Das Coronavirus macht mir Angst”

Mit “Top of the Lake” und “Big Little Lies” war Hollywood-Star Nicole Kidman auf dem Weg, zur Bildschirm-Queen zu werden. Ihre dritte Serie “Undoing” sollte die Krönung sein. Sie spielt darin eine erfolgreiche Psychologin, die mit einem anerkannten Krebsspezialisten verheiratet ist und einen klugen, kleinen Sohn hat. Doch dann gerät das perfekte Leben mit einem Schlag aus den Fugen. Die Vorab-Kritiken waren hervorragend. Dann tat das Coronavirus das, was der Titel “Undoing” auf Deutsch bedeutet: Er ruinierte Kidmans Serien-Hattrick, zumindest vorerst: Der Sender HBO verschob den Premiere-Termin auf unbestimmte Zeit. Die Oscargewinnerin hatte im Interview das Unheil kommen sehen: “Dieses Virus macht mir Angst. Wir sind alle überfordert”, sagt Kidman.

Wie gehen Sie und Ihre Familie mit der Situation um?

Wir versuchen alle Anweisungen genau zu befolgen. Alte Angewohnheiten zu brechen, ist echt schwer. Aber es ist notwendig.

Was glauben Sie, wie lange wir noch unter den Auswirkungen von Covid-19 leiden werden?

Ich bin überzeugt, dass das Virus die Welt verändern wird. Ärzte haben solch eine Pandemie ja schon vor Jahren vorausgesagt. Ich weiß noch, dass wir vor ein paar Monaten zusammen “Contagion” im Fernsehen geschaut haben. Und meinten: “Man, wäre das nicht furchtbar, wenn das passieren würde?” Und jetzt plötzlich ist es genau so gekommen.

Fällt es Ihren Kindern schwer, zu Hause bleiben zu müssen?

Für unsere ganze Familie ist es eine große Umstellung. Wir sind an das Nomadenleben gewöhnt. Wir ziehen sonst gemeinsam als Familie von Filmset zu Filmset.

Wie beschäftigen Sie Ihre beiden Töchter daheim?

Die können sich schon gut allen beschäftigen. Meine ältere Tochter Sunday (11) nutzt die Zeit gerade für ihre große Leidenschaft. Sie will unbedingt Filmemacherin werden und dreht Filmchen am Fließband, die sie dann auf ihrem Laptop schneidet.

Und was macht Ihre jüngere Tochter?

Faith kommt ganz nach mir und will gerade unbedingt Schauspielerin werden. Sie versucht ständig, der Star in den Filmen ihrer großen Schwester zu sein. Leider bringt das manchmal Streit. Sunday hat sie grade erst gefeuert, weil Faith ihre Texte immer wieder falsch gesagt hat. Den Wutausbruch hätten Sie hören sollen. Das war ein Geschrei! (lacht)

Wird Mama auch gecastet?

Nein. Sunday will mich nicht. (lacht) Dafür mussten ihre Freundinnen aus der Schule vorsprechen, um eine Rolle zu bekommen! Oh Gott, sie wird mich umbringen, wenn sie erfährt, dass ich über sie rede. (lacht) Ich bin besser jetzt mal ruhig.

Okay, letzte Frage dazu: Unterstützt Mama die Hollywood-Ambitionen ihrer Mädchen?

In diesem Alter wechseln Berufswünsche ständig. Vor kurzer Zeit war noch Tierärztin angesagt. Aber ich werde sie in allem unterstützen. Sie haben beide übrigens kleine Rollen in “The Undoing” bekommen. Sprechrollen sogar. Das mussten sie sich allerdings verdienen. Sie haben schon vorher als Statistinnen mitgeholfen. Ohne Murren oder Starallüren.

Dann ist die Serie ja eine echte Familienproduktion! Hat ihr Ehemann Keith Urban die Musik dazu geschrieben?

Er hat es angeboten, dass wir seine Songs benutzen dürfen. Aber er besitzt halt nicht die Rechte und es wäre zu teuer geworden. Unser Budget war nicht so groß.

Sie tragen glatte blonde Haare anstatt Ihrer sonst lockigen roten Mähne. Das steht Ihnen gut!

Danke! Das war für die Rolle in “Undoing”. Aber ich war echt erstaunt, wie viele Leute mir deswegen Komplimente gemacht haben.