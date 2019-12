“Hölle auf Erden”: Anna Hofbauer spricht über Geburt ihres Babys

Anzeige

Ex-„Bachelorette“ Anna Hofbauer (31) und Schauspieler Marc Barthel (30, „Notruf Hafenkannte“) sind Eltern geworden: Bereits im November ist ihr Sohn zur Welt gekommen. "Er macht sich großartig. Er schläft wunderbar, trinkt und hat Hunger ohne Ende. Wir sind unendlich glücklich", sagte Vater Marc dem Magazin "Bunte".

Allerdings verlief die Schwangerschaft ab der 35. Woche dramatisch. "Die Fruchtblase ist geplatzt. Marc hat mich sofort ins Krankenhaus gefahren", so Mutter Anna. Da ein Kind bis zur 37. Woche als Frühchen gelte, habe man ihr zunächst von der Einleitung der Geburt abgeraten. "Nach fünf Tagen war ich psychisch am Ende.“ Die Geburt wurde schließlich doch eingeleitet.

"Wir fühlten uns so hilflos"

Nach der Geburt musste der Kleine eine Woche lang in den Brutkasten. "Du erwartest das größte Glück und bekommst die Hölle auf Erden", so Marc zu "Bunte". "Wir fühlten uns so hilflos. Niemand wollte eine Diagnose stellen. Sie haben Leo beatmet, ihm Antibiotika gegeben. Seine Augen schwollen an." Schließlich habe sich herausgestellt, dass der Kleine an einer Lungenentzündung erkrankt war.

