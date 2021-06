Hochzeitstag: Was sich Cathy Hummels von ihrem Mats wünscht

Anzeige

Kurz vor dem EM-Auftakt deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich stärkt Cathy Hummels ihrem Mann Mats Hummels öffentlich den Rücken und widmet ihm einen Instagram-Post. Denn der 15. Juni ist nicht nur sportlich gesehen ein wichtiger Tag für ihren Ehemann, sondern auch privat. Das Paar feiert seinen Hochzeitstag.

Die 33-Jährige teilte ein Foto der beiden in den sozialen Medien – sie im weißen Hochzeitskleid und er im grau-beigen Smoking mit gelber Fliege. „Bester Tag meines Lebens“, schreibt Hummels zu dem Bild. „Du hast mir das schönste Geschenk der Welt gemacht am 11.01.18″. Im Januar 2018 wurde der gemeinsames Sohn Ludwig geboren.

Weiter scherzt die Influencerin: „Was ich mir wünsche? Bloß ein Sieg gegen Frankreich. Also dieser Wunsch sollte für mich ja wohl erfüllt werden können?“

Schon am Montag hatte Cathy Hummels auf Instagram verraten, dass sie beim Spiel im Stadion anwesend sein wird. „Ich freue mich so krass, endlich wieder ein Spiel live zu sehen. Die letzte Zeit war für uns alle herausfordernd. Umso mehr freue ich mich jetzt auf alles, was ich wieder erleben darf.“

Das EM-Fußballspiel gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich beginnt um 21 Uhr.