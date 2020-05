Hochzeitsantrag bei Auftritt von Oliver Pocher: Das sagt die Braut über die Aktion

Anzeige

Hannover. Die einen wünschen sich einen Heiratsantrag am Strand, die anderen einen bei einem romantischen Dinner. Für eine Frau aus Braunschweig war der perfekte Moment für den Antrag ihres Freundes ein ganz anderer: der Autokino-Auftritt von Oliver Pocher in Hannover.

Der Comedian hatte am Donnerstagabend mit seiner Frau Amira seinen Podcast “Die Pochers hier” auf dem Schützenplatz aufgenommen. Mit knapp 1000 Autos war die Veranstaltung ausverkauft. Gut zwei Stunden unterhielt sich das Ehepaar auf der Bühne über Michael Wendler, Mobbing und überflüssige Kilos. Nach dem eigentlichen Gespräch mit seiner Frau Amira lief der Comedian über den Parkplatz, tanzte auf einem Autodach zu “We will rock you” und unterhielt sich mit den Fans. Immer begleitet von Autogehupe - die Alternative zum Klatschen.

So lief der Heiratsantrag auf der Bühne

Doch dann passierte etwas, womit selbst der spontane Comedian nicht gerechnet hatte: Es meldete sich Sarah (36) aus Braunschweig im Publikum und sagte zu Pocher: “Mein Freund soll mir einen Heiratsantrag machen.” Die Steilvorlage ließ sich der Comedian natürlich nicht entgehen - und holte Sarah und ihren etwas überrumpelten Freund Heiko (32) auf die Bühne. Während Pocher im Hintergrund “I want it that way” von den Backstreet Boys laufen ließ, hielt der Mann auf der Bühne um die Hand seiner Freundin an: “Mein Sonnenschein. Ich bin natürlich etwas überrascht. Aber ich glaube, ich muss keine große Rede vorbereiten. Wir sind seit vielen Jahren zusammen, haben unendlich viel miteinander erlebt. Wir haben eine tolle, kleine Tochter und ein Haus gebaut. Viel schöner könnte es gar nicht sein. Deswegen will ich dich fragen: Willst du meine Frau werden?” Und Sarah sagte natürlich “Ja”. Das Publikum gratulierte mit lautem Gehupe.

Das sagt die Braut über die Aktion

Nach der Aktion beglückwünschten die Pochers das glückliche Paar und schenkten ihnen eine Flasche Champagner. Doch wie denkt die Braut eigentlich einen Tag nach der Spontan-Aktion über den Antrag? Zunächst einmal vorweg: Die Verlobung steht weiterhin. “Es war einer der schönsten Momente in meinem Leben” erzählt Sarah dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Wir sind seit fünf Jahren zusammen, haben eine gemeinsame zweijährige Tochter. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon drei Jahre auf den Antrag gewartet. Aber immer kam irgendwas dazwischen: Hausbau, Kind, da hab ich nun etwas nachgeholfen.” Ihr Freund habe ihr das Überrumpeln nicht übel genommen. “Er hat direkt danach gesagt: ‘Typisch Sarah. Du machst wirklich verrückte Sachen.’" Auch zu dem Auftritt der Pochers war das Paar sehr spontan gefahren - die Karten kauften sie erst zwei Stunden vor der Veranstaltung.

Besonders gefreut habe sich Sarah über den Song, der während des Antrags lief: “Ich bin ein riesiger Backstreet-Boys-Fan, war natürlich auch bei der letzten Tour.” Ein Ring wird erst noch nachgeliefert, aber wie die Hochzeit im kommenden Jahr aussehen soll, weiß Sarah bereits: “Schön wäre eine freie Trauung im Sommer, vielleicht am Meer. Und die Pochers können natürlich sehr gerne vorbeikommen.”