Hochzeit vom Wendler und Laura: Wird Oliver Pocher Trauzeuge?

Wochenlang beherrschte der öffentliche Schlagabtausch zwischen Comedian Oliver Pocher (42) und Schlagerstar Michael Wendler (47, "Sie liebt den DJ“) die Schlagzeilen, der Streit mündete in der Show “Pocher vs. Wendler”. Doch das ist Vergangenheit, inzwischen verstehen sich die beiden, wohl auch wegen der gemeinsamen Fernseh-Heimat RTL, scheinbar bestens.

Am Samstagabend traten Pocher und der Wendler dann sogar bei “Denn sie wissen nicht was passiert - die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show” in einem Team an. Und dabei kam die Fragen auf, ob die Freundschaft so weit geht, dass der Comedian eine ganz besondere Rolle bei der Hochzeit von Michael Wendler und seiner Verlobten Laura Müller (19) spielen wird.

Oliver Pocher als Trauzeuge vom Wendler? “Ja total!"

Die Harmonie zwischen den beiden war am Samstagabend unübersehbar, Spielleiter Thorsten Schorn wollte deshalb wissen: Würde Oliver Pocher Trauzeuge von Michael Wendler werden? Der Wendler schien angetan und hakte sofort nach: “Würdest du das tun?”, fragte der Schlagerstar laut dem Portal “Promiflash”. Pocher schien aufgeschlossen: “Ja total! Wäre ja schön, wenn es das zu sehen geben würde im Fernsehen”, sagte er demnach.

Gut möglich also, dass Oliver Pocher bei der Wendler-Hochzeit dabei ist. Klar dagegen ist bereits, dass Millionen vor dem Fernseher zuschauen werden: RTL will die Trauung, die im Sommer in Las Vegas stattfinden soll, live im Fernsehen übertragen.

RND/seb