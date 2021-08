Hochschwangere Yeliz Koc liegt nach Sturz im Krankenhaus

Anzeige

Die hochschwangere ehemalige „Bachelor”-Kandidatin Yeliz Koc liegt nach einem Sturz im Krankenhaus. Die wichtigste Nachricht: Ihrem ungeborenen Kind ist nichts passiert, wie die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story berichtet.

„So etwas ist mir noch nie passiert und ausgerechnet jetzt. Ich bin gestürzt und zur Kontrolle im Krankenhaus”, schrieb Koc am Freitagnachmittag zu einem kurzen Video, das ihren Babybauch zeigt. Zu sehen sind auch mehrere daran befestigte Kabel.

Am Abend folgte dann leichte Entwarnung: „Der Kleinen geht es zum Glück gut. Ich muss den Schock erstmal verdauen und hoffe, dass ich morgen weniger Schmerzen habe.” Koc kündigte an, sich am Samstag ausführlich bei ihren Followern zu melden.

Realitystar Yeliz Koc und ihr Freund, der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Erst vor wenigen Tagen hatte die 27-Jährige bei Instagram berichtet, dass sie inzwischen im neunten Schwangerschaftsmonat sei.