“Hilflos”: Wolfgang Petry hat keine Ahnung von Handys

Berlin. Wolfgang Petry (68) fremdelt mit Handys. Er habe in seinem Leben noch kein Handy besessen, sagte der Sänger der "Bild am Sonntag". Seine Frau Rosie habe ihm vor zehn Jahren mal ein Prepaid-Gerät für Notfälle zugesteckt, was er nie benutzt habe. Einmal habe er es benutzen wollen, um zu Hause anzurufen, habe aber nicht gewusst, dass man die PIN-Nummer brauche. "Ich bin dann in eine Telefonzelle gegangen, aber ich kannte unsere Nummer von zu Hause gar nicht. Und Geld hatte ich auch keines. Ich war völlig hilflos." Seitdem sei seine Frau immer dabei, allein sei er nicht lebensfähig. Er habe auch noch nie eine Kreditkarte benutzt.

Am Samstag war Petry ("Wahnsinn") zu Gast in der aus Berlin gesendeten ZDF-Show "Ein Herz für Kinder". Unter seinem Künstlernamen Pete Wolf sang er dort das erste Mal nach 13 Jahren wieder live im Fernsehen.

RND/dpa