Hilferuf per Trauerkarte: Ross Antony rettete Fan das Leben

Am Freitag (7. Mai) erscheint das Buch „Gute Laune glänzt und glitzert“ von Schlagersänger Ross Antony. Mit dem Ratgeber will er anderen dabei helfen, den Weg aus ihren Tiefs und der Verzweiflung zu finden. Antony schreibt über viele private Dinge – so auch darüber, wie er einem Fan das Leben rettete.

Eines Tages erhielt Antony demnach eine Trauerkarte von der Frau, die Fan von ihm ist. Darin stand, dass sie, wenn er die Karte erhalten würde, längst tot sei. „Ich habe nicht eine Sekunde gezögert, ich dachte, ich muss sofort handeln, denn sie wird sich etwas antun“, schreibt Antony in einer Passage seines Buches, die vorab unter anderem der MDR veröffentlichte.

Der Schlagersänger rief die Polizei – gerade noch rechtzeitig, wie sich später herausstellte. „Ich habe nicht eine Sekunde gezögert, ich dachte, ich muss sofort handeln, denn sie wird sich etwas antun.“ Tatsächlich konnte die Frau gerettet werden. „Sie kam in Therapie, zum Glück geht es ihr jetzt sehr viel besser. (...) Inzwischen führt sie wieder ein recht normales Leben, doch es hat einige Jahre gedauert“, schreibt er.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de