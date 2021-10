Hilaria Baldwin über getötete Kamerafrau: „Mein Herz ist bei Halyna“

Ein Wagen des Sheriffs von Santa Fe County parkt auf der Straße am Eingang der Bonanza Creek Ranch. Nach dem tödlichen Schuss aus einer Requisitenwaffe des Schauspielers Alec Baldwin auf die Chef-Kamerafrau am Set eines Westerns sind viele Details des Geschehens weiterhin unklar. © Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa