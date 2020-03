Herzogin Meghan zurück in London: So strahlt sie den “Megxit”-Ärger weg

Anzeige

Nicht einmal dicke Regentropfen konnten diesen fulminanten Auftritt schmälern: Herzogin Meghan und Prinz Harry absolvieren derzeit ihre letzten offiziellen Termine als Vertreter des britischen Königshauses, ehe der “Megxit” ansteht. Zu jenen offiziellen Verpflichtungen gehörte auch der Besuch der Endeavour Fund Awards am Donnerstag. Bei dieser Veranstaltung werden verletzte Militärangehörige geehrt, die sich besonderen sportlichen Herausforderungen gestellt haben.

Während Prinz Harry sich bereits seit einigen Tagen in London aufhält, kam die Herzogin erst kurz vor dem Termin in ihrer ehemaligen Wahlheimat an. Bestens gelaunt und in einem figurumschmeichelnden Etuikleid in knalligem Türkis zeigte sich die 38-Jährige an der Seite ihres Ehemannes Prinz Harry (35).

Herzogin Meghan und Prinz Harry absolvieren ihre letzten offiziellen Termine im Namen der britischen Krone. © Quelle: Getty Images

Imposanter Auftritt vor dem “Megxit”

Den letzten gemeinsamen Sussex-Auftritt hatte es im Februar gegeben, als sich Meghan und Harry von einem Termin in den USA auf den Heimweg in ihre neue Heimat Kanada machten. In seinem neuen Leben zeigt sich das Paar sichtlich gelöst und entspannt – und eben diese Entspannung hat die Herzogin ganz offenbar mit nach London gebracht.

RND/liz