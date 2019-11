Herzogin Meghan ist die größte Stil-Ikone der Welt

Anzeige

Herzogin Meghan (38) ist zur mächtigsten Stil-Ikone 2019 gekürt worden. Im "Year in Fashion"-Bericht der Mode-Suchmaschine Lyst steht sie in der Liste auf Platz eins. Die Outfits von Prinz Harrys (35) Ehefrau entfachen demnach durchschnittlich 216 Prozent Zuwachs bei Suchen nach ähnlichen Artikeln. Im vergangenen Jahr lag die 38-Jährige noch auf Rang drei. Herzogin Kate (37) hat es dagegen auch in diesem Jahr nicht unter die Top-Ten in der Liste geschafft.

Den zweiten Platz hinter Meghan belegt Schauspieler Timothée Chalamet (23), gefolgt von seiner Kollegin Zendaya (23). Auf Platz vier liegt Singer-Songwriterin Billie Eilish (17), noch vor Rapperin Cardi B (27). K-Pop-Idol Lisa (22) aus der Band Blackpink ist vor Kylie Jenner (22, Platz sieben) platziert, die im vergangenen Jahr ganz oben stand. In die Top 10 haben es zudem Sängerin Lizzo (31), Popstar Harry Styles (25) und Schauspieler Billy Porter (50) geschafft.

RND/hub/spot