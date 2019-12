Herzogin Kate: Ihr kleiner Louis (1) kann schon sprechen

Anzeige

Herzogin Kate (38) hat bei einem Termin auf einer Weihnachtsbaumfarm in Buckinghamshire verraten, dass ihr jüngster Sohn Louis (1) bereits sprechen kann. Während ihres Besuchs war Kate offensichtlich in familiäre Weihnachtsstimmung gekommen. Wie britische Medien – unter anderem die „Daily Mail“ – berichten, suchte sie Tannen aus, nahm mit den anwesenden Kindern an einem „Weihnachtself-Workshop“ teil und fragte, was sie sich vom Weihnachtsmann wünschen würden.

Als ein kleiner Junge um ihre Aufmerksamkeit buhlte, soll sie ihm über die Wange gestrichen und gesagt haben: „Du erinnerst mich an meinen kleinen Louis. Er sagt ständig ‚Ich, ich, ich‘ und will mich überallhin begleiten.“ Auch als sie mit den Kindern Disteln bewunderte, fühlte sie sich an ihren eigenen Nachwuchs erinnert: „George liebt Disteln, die richtig stacheligen“, so die Herzogin.

RND/mia/spot