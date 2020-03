Herbert Grönemeyer bedankt sich mit Song bei Helfern in Corona-Krise

Anzeige

Berlin. Der Musiker Herbert Grönemeyer hat sich auf Instagram mit einem kurzen Song bei allen Helfern in der Corona-Krise bedankt. "Ein musikalischer Gruß und Dank an die 'Helden dieser Zeiten'", schrieb der Sänger am Donnerstag auf dem sozialen Netzwerk.

Dazu postete er ein 1-minütiges Video, indem er die Arbeit der Menschen würdigte, die etwa “arzten, pflegen, transportieren, kassieren, bewachen, forschen, schützen”. Außerdem appellierte er dazu, für diese Menschen zuhause zu bleiben. Denn sie seien “die Helden dieser Zeiten”.

RND/dpa