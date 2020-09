Henning Baum: „Ich kann mich schlecht als Vorbild anpreisen“

Anzeige

Herr Baum, am Donnerstag läuft mit “Jim Knopf und die Wilde 13” einer der teuersten deutschen Kinofilme an. Viele Menschen trauen sich wegen Corona aber noch nicht ins Kino...

Man sollte gelassen sein, sich nicht zu Hause verstecken, sondern im Gegenteil in die weite Welt hinausgehen. Man sollte weiterhin zuversichtlich sein, ins Kino gehen und sich an diesem Werk erfreuen, denn die Freude wirkt stärkend auf unser Gemüt und unser Immunsystem. Das kann man wissenschaftlich nachweisen. Es ist wichtig, dass wir unseren Kindern und auch uns selbst das Erlebnis verschaffen, solche schönen Filme zu sehen. Das richtet uns innerlich auf. Da kommen wir mit einer größeren Kraft aus dem Kino heraus, als wir hineingegangen sind. (lacht)

Offensichtlich haben Sie die drehfreien Monate wegen der Corona-Zwangspause gut verkraftet…

Mir geht es sehr gut. Ich bin wohlgestimmt, heiter, gelassen und zuversichtlich. Das Frühjahr habe ich in tätiger Ruhe verbracht, mich um Haus und Hof und Familie gekümmert. Ansonsten habe ich gute Hoffnungen gehabt, dass der Film “Catweazle”, der unterbrochen wurde, irgendwann weitergeführt wird. Das hat zum Glück auch stattgefunden.

Für diesen Film standen Sie mit Otto vor der Kamera. Wie hat die Zusammenarbeit ausgesehen?

Für mich war es eine Freude, mit Otto zusammen zu drehen. Da sind mir natürlich ein Haufen Erinnerungen von vor 40 Jahren gekommen: Platten, das Otto-Buch. Sprüche und Songs von früher habe ich ziemlich textsicher draufgehabt. Was man als Kind gelernt hat, bleibt hängen. Da haben wir am Set manchmal Quatsch gemacht, weil ihm das alles sofort wieder eingefallen ist. Der ist ja total schnell im Kopf. Es war toll, mit so einer Legende zusammen zu arbeiten.

Henning Baum: “Man darf seine Zeit nicht verplempern”

Ihnen ist in der Drehpause nicht die Decke auf den Kopf gefallen?

Wenn man dann mal Zeit hat... mir wird nicht langweilig. Wenn ich auf einer Insel ausgesetzt werden würde, und ich hätte ein Surfbrett dabei, würde ich surfen. Wenn man mir dann noch ausreichend Bücher hinlegen würde, dann noch ein Musikinstrument und gelegentlich vielleicht Gesellschaft. Ich würde mich nicht langweilen. Momente der Ruhe finde ich sehr selten und freue mich, wenn ich die dann haben kann. Ich lese, wann immer ich kann. Ein Musikinstrument kann man natürlich nicht immer üben, weil man es nicht immer dabei hat. Deswegen bin ich auch ziemlich schlecht. Lesen ist für mich eine Art des Zeitvertreibs, der bei mir keine Beklemmung auslöst. Serien gibt es auch tolle. Aber wenn ich mich jetzt vor den Fernseher setzen und Serien gucken würde, hätte ich das Gefühl, dass es Müßiggang ist. Da hätte ich ein schlechtes Gewissen. Das ist mir so von meiner Großmutter eingeimpft worden. Die hat immer gesagt: “Müßiggang ist aller Laster Anfang.” Das ist diese protestantische Ethik, dass man auch tätig sein muss und seine Zeit nicht verplempern darf. Lesen hat ein bisschen was mit Bildung zu tun.

Kommt aber drauf an, was man liest. Stephen King wäre auch Müßiggang. Oder?

Das weiß ich nicht. King hat ja auch tolle, spannende Bücher geschrieben. Aber da kann man sich ein bisschen drumrum mogeln, dass man mal auch einen King liest. Ich lese auch gerne von Lee Child die “Jack Reacher”-Thriller. Die sind immer spannend und gut zu lesen. Letztens habe ich von Cormac McCarthy “All die schönen Pferde” und von Ian McEwan “Honig” gelesen. Letzteres ist eine Agentengeschichte, die das England der Siebziger Jahre beleuchtet. Es gibt aber auch echt viele Bücher, die ich anfange, aber die einen ermüden.

Lesen Sie Bücher oder auf einem E-Reader?

Ich habe Freude an Haptik und Papier. Ich habe mal versucht, auf dem iPad zu lesen, aber das ist für mich wirklich unberfriedigend. Auf einer Reise ist das zwar ganz praktisch, weil man auf dem iPad viele Bücher speichern könnte. Ich fühle und rieche aber gerne das Papier von Büchern. Ich habe sogar eine Vorliebe für alte Bücher und gehe gerne mal in Antiquariate und gucke dann, was es da so für Bücher gibt. Ich erfreue mich an den alten Covern. Aus den Sechziger-, Siebziger Jahren gibt es von den Amerikanern Bücher mit toll bedruckten Bildern. Das ist Teil des Lockdowns gewesen, dass ich viele gelesen habe.

Apropos, einige Schauspielkollegen haben erzählt, dass sie wegen des Lockdowns Hartz IV beantragen mussten…

Das kann ganz schnell gehen. Den Zahn müssen wir uns alle mal ziehen. Ich selbst war auch froh, als die Dreharbeiten dann weitergingen. Es ist so, dass wir Schauspieler – auch wenn wir gut beschäftigt sind – nie wissen, was im nächsten halben Jahr ist. Es gibt manchmal Grund, anzunehmen, dass es gut weitergeht. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Selbst wenn man gut im Geschäft ist, ob man da so viel Vorräte beiseitelegt? Die Durststrecken kann man schon mal durchhalten, aber richtig lange auch nicht. Es muss dann irgendwann weitergehen. Für Schauspieler ist es eine schwierige Zeit gewesen. Vor allem für all diejenigen, die live auftreten, ist es immer noch schwierig. Da kann man nur hoffen, dass sich das irgendwann beruhigt und die Dinge wieder ins Lot kommen.

Haben Sie festgestellt, dass es sich dankbarer anfühlt, nach dem Lockdown wieder weiterarbeiten zu können?

Ich denke auch ohne Pandemie oft darüber nach, wie gut es mir geht. Ich habe allen Grund, dankbar zu sein. Ich genieße das Leben und wertschätze es auch. Ich habe nicht permanent den Turbo eingeschaltet und rase über mein Leben hinweg wie ein Schnellboot übers Wasser. Mir ist das jeden Tag bewusst. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, sondern habe auch schon genug im Leben erlebt und um mich herum. Wir haben kein Grundrecht, das wir einklagen können, dass es uns immer prächtig geht. Dass wir bei bester Stimmung, bei bester Gesundheit und prall gefülltem Geldbeutel sind. Das alles sind Dinge, um die wir uns zum Teil kümmern können, aber die auch ein Segen sind, wenn sie sich einstellen und die Umstände entsprechend sind.

Vor einem Jahr haben Sie in einem Interview mal gesagt, dass sich im Bereich Hate Speech etwas tun müsste. Haben Sie festgestellt, dass sich die Lage verschlimmert hat?

Verbessert hat es sich jedenfalls nicht. Das ist ja auch eine Tugend. Wir müssen uns selber dazu zwingen, nicht reflexhaft zu reagieren, wenn wir auf eine andere Meinung treffen, sondern müssen uns disziplinieren. So manch einer macht in den Medien laut das Maul auf, um die anderen zu beschimpfen, aber vergreift sich plötzlich selber ganz schrecklich im Ton, wenn es etwa um einen Politiker geht, dessen Meinung ihm nicht passt. Da kann ich nur sagen: “Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche.” Da muss man sich an die eigene Nase fassen. Auch ich versuche, diese Impulskontrolle zu üben. Im Internet scheint es so zu sein, dass die Leute einfach irgendwas in die Tasten reinhämmern. Das ist nicht gut. Dadurch, dass man das sofort abschicken kann, hat es keine Verzögerung mehr. Früher hätte man einen Brief schreiben müssen. Allein die Handschrift verhindert schon, dass man allzu dummes, allzu bösartiges Zeug schreibt. Es muss erst mal vom Hirn in die Hand. Aber das überspringt man ja beim Tippen. Ich wäre dafür, die Tipperei abzuschaffen und die Schrift mit dem Füller wieder einzuführen. Das würde die Leute zwingen, einen Moment mal innezuhalten, bevor man diesen ganzen Blödsinn von sich gibt.

Bekommen Sie auf den sozialen Plattformen eher nette oder gemeine Kommentare?

Das kann ich nicht abschließend beurteilen, weil ich nicht alles lesen kann, was man mir schreibt. Das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Dann würde ich zu nichts Anderem mehr kommen. Ich bin aber auch nicht so aktiv im Netz, sondern bin ausgesprochen schneckenhaft unterwegs . Wenn man das einem professionellen Instagramer zeigen würde, würde der nur mit dem Kopf schütteln und sagen: “Du bist ja aus der Steinzeit. Du musst mal öfter posten!” Ich bin ausgesprochen träge, was das Posten angeht. Mir ist natürlich bewusst , dass das heute eine Rolle spielt, aber ich bin etwas vorsichtig, weil ich festgestellt habe, dass man guckt, wie das ankommt. Es kann einen Menschen zur Gefallsucht hintreiben, dass er immer wieder Freude daran hat, optimierte Inhalte von sich darzustellen und diese schönen Kommentare zu lesen und sich daran zu erfreuen. Das ist doch eine Droge für die Persönlichkeit, die das Ego aufbläht. Da soll mir keiner erzählen, dass das nicht so sei. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein und sehen, dass das eine gefährliche Sache ist. Diejenigen, die permanent etwas posten und checken, wie das ankommt, entfernen sich vielleicht von sich selber, was sie gar nicht so schnell bemerken.

Es fällt auf, dass sich aktuell viele junge Schauspieler politisch engagieren. Gibt es ein Thema, für das sich Henning Baum berufen fühlt, um auf die Straße zu gehen?

Wenn ich mich dazu berufen fühlen würde, würde ich das vielleicht auch tun, aber da sehe ich meine Berufung nicht unbedingt. Meine Haltung zu den Dingen teile ich schon mit, aber ich drücke es den Leuten nicht aufs Auge. Wenn man hört, was ich sage, bekommt man schon mit, wie ich zu bestimmten Themen stehe. Aber ich äußere mich eigentlich nicht zu tagesaktuellen Problemen.

Als Schauspieler haben Sie natürlich eine Vorbildfunktion…

Die kann man bei mir auch entdecken, aber ich weigere mich, bewusst in diese Vorbildfunktion hineinzugehen. Ich bin als Mensch überhaupt nicht fehlerfrei und sehe mich nicht wirklich geeignet, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Das würde mich in meinem Handlungsspielraum einengen. Wer meiner Arbeit folgt, der bekommt vielleicht etwas mit, das ihn inspiriert. Ich kann mich schlecht als Vorbild anpreisen, schließlich habe ich selbst schon so manche Torheit begangen.