„Help!“: Britische Stars rufen mit Beatles-Zitaten zu Gesprächstherapie auf

London. „Help! I need somebody!“ - der Text eines bekannten Beatles-Songs wird vom britischen Gesundheitsdienst NHS als Aufruf an Menschen mit psychischen Problemen genutzt, eine Gesprächstherapie in Anspruch zu nehmen.

In einem am Montag in sozialen Medien veröffentlichten Video sprechen mehrere britische Popstars wie Craig David den Text des von John Lennon und Paul McCartney 1965 veröffentlichten Liedes in die Kamera. Dazu erklingt im Hintergrund die Melodie des berühmten Beatles-Hits an.

„Gefühle von Sorge und Niedergeschlagenheit können jeden betreffen“, sagt David anschließend in dem einminütigen Clip. Wer Hilfe brauche mit seiner psychischen Gesundheit, könne sich selbst überweisen, fügt die Sängerin Nicola Roberts von der Girl-Band Girls Aloud hinzu.