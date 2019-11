Helmut Berger beendet seine Karriere

Anzeige

Helmut Berger (75, „Die Verdammten“) zieht sich „ab sofort aus der Öffentlichkeit zurück“. Auf Nachfrage von spot on news bestätigte sein Management, dass Berger seine Karriere beendet. Weiter lässt sein Agent mitteilen, dass sich die österreichische Schauspiellegende bei ihren „vielen Fans für die jahrzehntelange Treue, welche ihn mit großer Demut erfüllt“, bedankt.

Der einst von der „Vogue“ zum „schönsten Mann der Welt“ ernannte Berger ist laut einem Bericht der „Bild“ erst diese Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sein Gesundheitszustand scheint sich glücklicherweise stabilisiert zu haben. „Herrn Berger geht es gut“, teilt sein Management weiter mit. „Er hat mehrere Lungenentzündungen in den vergangenen Monaten hinter sich, wovon er sich erholt hat, was uns alle sehr freut.“ Weitere Interviews wolle der Schauspieler nicht mehr geben.

Berger gehörte in den Sechzigern und Siebzigern mit Rollen in „Ludwig II.“, „Das Bildnis des Dorian Gray“ oder „Die Verdammten“ zu den größten Filmstars Europas. Sein extravagantes Jetset-Leben und sein Ruf als Enfant terrible machten ihn zum gern gesehenen Gast in jeder Talkshow. Doch damit ist jetzt Schluss.

