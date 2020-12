Helene Fischer über ihre Auszeit: Habe es sehr genossen, Normalität zu leben

Anzeige

Berlin. Schlagersängerin Helene Fischer (36) hat ihre längere Auszeit für einige ganz alltägliche Dinge genutzt. „Ich mache natürlich meinen Sport“, sagte Fischer am Sonntagabend in der RTL-Sendung „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ mit Moderator Günther Jauch. Außerdem habe sie Zeit gehabt, auch mal öfters in der Küche zu stehen und viel zu kochen.

Schon 2019 hatte sich die Sängerin („Atemlos durch die Nacht“) eine Auszeit genommen, die sie dann coronabedingt verlängerte. Sie habe es nun sehr genossen, einfach mal Normalität zu leben. Fischer sang in der TV-Show auch zwei Lieder.

Helene Fischer: Bewegender Moment in ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“

Bereits am Samstagabend war Helene Fischer in der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ aufgetreten. Zusammen mit anderen Prominenten sammelte sie eine Millionensumme für den guten Zweck. Knapp 26 Millionen Euro kamen zusammen. In der ZDF-Show traf die Sängerin auch ein Mädchen wieder, das sie selbst vor mehreren Jahren im Krankenhaus besucht hatte. Damals litt die Siebenjährige an Leukämie. Fischer schickte ihr einen Gruß in die Kamera - doch dann stand das Mädchen plötzlich vor ihr. „Oh wie schön!“, sagte Fischer und freute sich. Zwischen den beiden war eine Plexiglasscheibe aufgebaut. „Wie schrecklich“, sagte Fischer, „ich würde dich so gerne umarmen.“