Helene Fischer teilt neue Fotos mit ihren Fans - und zeigt viel Haut

Erst kürzlich verkündete Helene Fischer, dass sie im kommenden Jahr ein riesiges Open-Air-Konzert vor 150.000 Menschen spielen will. Nun hat die Sängerin ihren Fans mit neuen Fotos Lust auf ihre neue Musik und das kommende Konzert gemacht.

Auf ihrer Instagramseite postete Fischer am Mittwoch mehrere Fotos, die sie ungewohnt freizügig zeigen. Laut der Sängerin entstanden die Bilder für ein Booklet, das demnächst erhältlich sein soll. An ihre Fans gerichtet schrieb Fischer: „Ich hoffe, euch geht‘s so richtig gut! Schicke euch die liebsten Grüße und kann‘s kaum erwarten, euch mehr von allem zu zeigen.“

Bei den Fans kommen die Fotos gut an - mehr als 44.000 Herzchen erhält der Post nach wenigen Stunden.