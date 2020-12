Helene Fischer feiert TV-Comeback – und das gleich zweimal

Anzeige

Berlin. Lange war es ruhig geworden um Schlagerstar Helene Fischer (36, „Atemlos“), öffentliche Auftritte waren rar, auf TV-Bildschirmen war sie selten zu sehen. Am Wochenende ändert sich das: Die deutsche Schlagerkönigin wird bei der Fernsehshow „Ein Herz für Kinder“ singen, die Spendengala läuft am Samstag (20.15 Uhr) live im ZDF. Einen Tag später ist die 36-Jährige auch bei Günther Jauchs Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ (RTL, 20.15 Uhr) zu Gast.

Die Teilnahme an der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ ist für Helene Fischer offenbar eine Herzensangelegenheit: „Wir sehen ja gerade, wie wichtig Solidarität für unser Zusammenleben ist“, sagte Fischer in einem Interview der „Bild“-Zeitung. „Wir müssen alle aufeinander achtgeben, um die großen und die kleinen Herausforderungen zu meistern. Das gilt umso mehr für die Jüngsten in unserer Gesellschaft“, sagte die 36-Jährige.

Es gebe nichts Wichtigeres, als Kinder dabei zu unterstützen, „mutig, gestärkt und optimistisch ins große Abenteuer "Leben" zu starten und an ihrer Seite zu sein, wenn sie uns brauchen“, sagte die Sängerin.

Helene Fischer singt ein Duett mit Andrea Bocelli

Im vergangenen Jahr waren bei der TV-Show mehr als 18 Millionen Euro für Kinder in Not und soziale Hilfsprojekte gesammelt worden. Mehr als 70 Prominente sollen diesmal an den Telefonen sitzen und Anrufe der Zuschauer entgegennehmen, wie das ZDF angekündigt hatte.

Fischer wird ein Duett mit dem italienischen Opernsänger Andrea Bocelli singen. „Dass ich wieder mit Andrea gemeinsam auf der Bühne singen darf, ist zurzeit ein großes Geschenk für mich“, sagte Fischer der „Bild“-Zeitung. Johannes B. Kerner soll den Abend moderieren.

Mitmachen sollen etwa Kabarettist Dieter Hallervorden, Entertainerin Barbara Schöneberger und Schauspielerin Uschi Glas. Aus der Politik werden Gesundheitsminister Jens Spahn und Familienministerin Franziska Giffey erwartet. Geplant sind auch Auftritte von Max Raabe, LEA, Florian Silbereisen und Thomas Anders.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Spendengala ohne Studiopublikum statt. Lediglich die mitwirkenden Prominenten werden anwesend sein - „unter Beachtung aller Schutzmaßnahmen“, wie das ZDF mitgeteilt hatte. Die von der „Bild“-Zeitung ins Leben gerufene Aktion „Ein Herz für Kinder“ gibt es seit 1978.

Helene Fischer: „Diese auftrittslose Zeit ohne Publikum ist schon sehr bedrückend“

Viele Musiker müssen derzeit auf Auftritte verzichten - derzeit sind Großveranstaltungen wie Konzerte untersagt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Auch Kinos, Theater, Museen und viele andere Freizeiteinrichtungen bleiben vorerst geschlossen.

„Diese auftrittslose Zeit ohne Publikum ist schon sehr bedrückend, trostlos und fühlt sich nicht natürlich an“, sagte Fischer der „Bild“-Zeitung. „Für mich als Künstlerin ist das ja nicht nur ein Job. Man legt sein ganzes Herzblut in einen Auftritt. Das ist meine Leidenschaft. Wenn das wegfällt, klafft ein großes Loch in meinem künstlerischen Leben.“

Am Sonntagabend steht für Helen Fischer dann gleich der nächste TV-Auftritt an: Beim RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ wird sie über ihr Corona-Jahr sprechen und zwei Lieder singen: ihren neuen Hit „Never enough“ und den Klassiker „Hallelujah“ im Duett mit Rea Garvey. Moderator Günther Jauch freut sich sehr, den Schlagerstra begrüßen zu dürfen, wie er dem Magazin „Gala“ sagte: „Die tritt ja wirklich nicht überall auf. Eigentlich dachte ich, die kommt immer zum Flori.“

Am 11. Dezember erscheint ein Doppelalbum des Schlagerstars mit dem Titel „Die Helene Fischer Show - Meine Schönsten Momente Vol. 1“ - passend zu dem Zusammenschnitt älterer Show-Highlights, den das ZDF als Ersatz am ersten Weihnachtstag senden will. Ursprünglich war geplant, die Weihnachtsshow auch in diesem Jahr vor einem Live-Publikum in der Messehalle Düsseldorf aufzuzeichnen. Die Corona-Beschränkungen machen das aber unmöglich.