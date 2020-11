Heintje trauert um seine Mutter: „Sie starb wohl mit Corona“

Anzeige

Heintje wurde in den 1960er Jahren mit dem Hit „Mama“ berühmt: Nun muss sich der Schlagerstar, der eigentlich Hein Simons heißt, von seiner Mutter Johanna verabschieden. Wie der 65-Jährige der „BILD“-Zeitung erzählte, ist sie im Alter von 86 Jahren gestorben.

Mit Corona gestorben

„Die Ärzte haben Corona festgestellt. Sie starb wohl mit Corona, aber nicht an Corona", sagte Simons. So sei ihr Herz am Ende wahrscheinlich zu schwach gewesen. Wochenlang lag Johanna im Krankenhaus und später auf der Intensivstation: Sie litt an Wasser in den Lungen und später auch am Coronavirus. „Corona war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte."

Aufgrund der Bestimmungen konnte Simons seine Mama auf der Intensivstation nicht besuchen. Doch Simons durfte am Sterbebett bei ihr sein, allerdings nur im Schutzanzug und mit Mund- und Nasenschutz.