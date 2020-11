Heintje spricht über die Drogensucht seines Sohnes

Anzeige

Anzeige

Als Kinderstar Heintje verkörperte Hendrik Simons die heile Welt der 60er-Jahre. Heintje wurde in Deutschland durch seinen Hit „Mama“ und als Darsteller in sechs Filmen von 1968 bis 1971 bekannt. Als der Schlagersänger selbst Kinder bekam, erlebte der Holländer aber auch die Schattenseite des Lebens. Im „Bunte“-Interview spricht Simons darüber, wie verzweifelt er war als sein ältester Sohn den Boden unter den Füßen verlor.

Heintje: „Am liebsten hätte ich mein eigenes Kind eingesperrt“

„Pasqual war drogenabhängig. Da blieb es nicht beim Hasch-Zigarettchen. Da stehst du als Vater dumm da", erklärte der heute 65-Jährige der Magazin. „Am liebsten hätte ich mein eigenes Kind eingesperrt, damit es diesen Dreck nicht mehr nimmt - so verzweifelt war ich. Aber wenn man sowas macht, kommt gleich die Polizei. Du hast in so einer Situation als Elternteil ganz, ganz wenig Hilfe.” Erst als sein geliebter Sohn „in jeder Hinsicht am Ende war“, habe er sich helfen lassen. Heute seien die Probleme seines Sohnes erfolgreich überwunden.