Heidi Klum verrät: Darum heißen ihre Brüste „Hans“ und „Franz“

Berlin. Es ist kein Geheimnis, dass Modelmama Heidi Klum (46) Namen für ihre Brüste hat: „Hans“ und „Franz“. Im Gespräch mit Dragqueen Olivia Jones (50) bei den Dreharbeiten zu ihrer neuen Show „Queen of Drags“ hat Klum nun aber klargestellt, dass die Namen gar nicht von ihr stammen. Außerdem hat sie ein intimes Detail aus ihrer Ehe mit Tom Kaulitz (30) ausgeplaudert.

Zählt Sex als Sport?

Die Namen „Hans“ und „Franz“ für ihre Brüste habe sich der Fotograf Stewart Shining (55) ausgedacht, mit dem sie einst für „Sports Illustrated“ zusammengearbeitet hat. „Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen“, erzählt Klum, wie auf Jones’ Instagram-Account zu sehen ist. Die Dragqueen-Ikone nennt ihre Brüste kurzerhand „Fix“ und „Foxi“.

Außerdem verrät Klum in dem Clip, dass sie „total viele“ Bananen esse. Sportler, zum Beispiel Tennisspieler, würde man in den Pausen auch immer Bananen essen sehen. Allerdings mache sie nur „selten“ Sport, was Jones nicht glauben kann. Auf Englisch fragt Klum nach, ob Sex als Sport zähle. Als Jones das bejaht, gibt Klum preis: „Dann jeden Tag!“

RND/cam/spot