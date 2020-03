Heidi Klum und Tom Kaulitz: Coronavirus-Verdacht und Kuss durch die Scheibe

Anzeige

Haben sich Heidi Kum und ihr Ehemann Tom Kaulitz mit dem Coronavirus infiziert? Beide sind zumindest krank und haben sich testen lassen, verrät die GNTM-Moderatorin bei Instagram. Das Ergebnis des Corona-Tests erwarte sie am Sonntag - und bis dahin geht Klum auf Nummer sicher.

“Wie viele von euch war auch ich die ganze Woche krank und leider fühlt sich auch mein Mann, der vor ein paar Tagen von seiner Tour zurückgekehrt ist, krank. Um sicher zu gehen, bleiben wir getrennt, bis wir die Ergebnisse unserer Coronavirus-Tests erhalten”, schreibt Klum auf Instagram. Dazu postet sie ein kurzes Video, das sie und Tom Kaulitz beim Küssen durch eine Scheibe zeigt.

Weiter schreibt Klum: “So sehr ich ihn umarmen und küssen möchte, ist es wichtiger, das Richtige zu tun und das Virus nicht weiter zu verbreiten.” Der Post endet mit den Worten: “Gemeinsam können wir das durchstehen, aber wir müssen proaktiv sein, damit wir alle eine glänzende und gesunde Zukunft haben können.”

Sie fühle sich nicht gut, hatte Klum bereits am Freitag in einem kurzen Video in einer Instagram Story gesagt. Sie habe nicht zur Aufzeichnung der US-Castingshow "America’s Got Talent“ gehen können, wo Klum als Jurorin mitwirkt. Sie wolle niemanden bei der Arbeit anstecken.

RND/seb