Heidi Klum und Tochter Leni zieren das neue „Vogue”-Cover

Anzeige

Anzeige

Mehr als 16 Jahre lang hat Heidi Klum ihre Tochter Leni aus der Öffentlichkeit herausgehalten, doch zuletzt zeigte die Model-Mama ihre älteste Tochter immer öfter in sozialen Medien. Jetzt scheint Leni Klum endgültig in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten: Beide zieren gemeinsam das Cover der Januar-Ausgabe der deutschsprachigen „Vogue“.

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich es selbst als Model versuchen würde. Das erste Angebot kam, als ich erst zwölf oder dreizehn Jahre alt war, von einer Marke, die ich gern getragen habe: Brandy Melville“, sagte Leni Klum der Modezeitschrift. „Damals habe ich Mama angebettelt, aber keine Chance! Inzwischen verstehe ich, dass es zu früh gewesen wäre.“

Heidi Klum: „Wahnsinniges Privileg“ für Leni

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Heidi Klum hat nichts gegen die Model-Ambitionen ihrer Tochter: „16 ist ein gutes Alter. Wenn man Auto fahren darf, kann man auch einen offiziellen Instagram-Account führen und sein Gesicht zeigen.“ Die Model-Karriere auf dem Vogue-Cover beginnen zu dürfen, sei „ein wahnsinniges Privileg“.

Anzeige

In einem Mini-Video, das am Donnerstagabend auf dem Instagram-Kanal des Fashion-Magazins gepostet wurde, verkündet das Mutter-Tochter-Gespann die Neuigkeit – sehr zur Freude modebegeisteter Follower: In weniger als einer Stunde wurde das Video mehr als 43.000 Mal aufgerufen.

Anzeige

Auch das Cover ist auf dem Instagram-Kanal der Vogue bereits zu sehen.

Papa Flavio Briatore begrüßt Model-Pläne von Heidi Klum

Leni Klum wurde im Mai 2004 geboren. Sie stammt aus der Beziehung zwischen Heidi Klum und Flavio Briatore. Auf die Frage der „Gala“, ob er von den Model-Ambitionen seiner Tochter gehört habe, sagte Briatore zuletzt: „Ja, eine tolle Sache.“ Zur Familie Klum habe er „eine sehr gute Beziehung, wir sprechen aber nicht so oft miteinander“. Flavio Briatore verließ Heidi Klum, als sie mit Leni schwanger war. Das Model ist inzwischen mit Tom Kaulitz verheiratet.