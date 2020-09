Heidi Klum und der Geburtstag von Ehemann Tom: Ein Gedankenleser und intime Einblicke

Anzeige

Anzeige

Um ihren 31. Geburtstag gebührend zu feiern, hatten die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz einen ganz besonderen Gast eingeladen: einen Gedankenleser. Dieser bat die beiden Musiker, spontan eine Zahl zu nennen. Während Bill sich für die 35 entschied, sagte Tom: “Ich nehme meine Penislänge: 24 Zentimeter.”

Die Gäste brachen in schallendes Gelächter aus, während der Gedankenleser bei Toms Frau Heidi Klum nachhakte: “Kannst du das bestätigen?” Die antwortete prompt: “Jetzt seht ihr, mit was ich es zu tun habe.”

Doch damit nicht genug. Bei Instagram lud Heidi Klum anschließend ein Video von der Aktion in ihrer Story hoch. Sieht ganz so aus, als könnte das Topmodel am meisten über die Prahlerei seines Mannes lachen.

Anzeige

Ein bisschen Spaß darf zum Geburtstag ja sein. Ob Wahrheit oder nicht, spielt da keine Rolle.