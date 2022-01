Heidi Klum zeigt sich gerne leicht bekleidet: „Immer schon freizügiger als andere Eltern“

Anzeige

Berlin. Die deutsche „Topmodel“-Moderatorin Heidi Klum (48) zeigt gern, was sie hat - und posiert auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig leicht bekleidet. Darauf angesprochen, was ihre vier Kinder davon halten, sagte Klum dem Sender MDR Jump laut Angaben vom Mittwoch: „Ich bin immer schon wahrscheinlich freizügiger gewesen als die anderen Eltern von ihren Freunden. Die sollen froh sein, wenn ich mir einen Bikini anziehe im Sommer, wenn die Freunde vorbeikommen. Die kennen das nicht anders, und deswegen sagen die nicht: ‚Oh Gott, Mom, was hast du denn da gepostet?‘“

Auf Instagram folgen Klum neun Million Followerinnen und Follower. Darunter befindet sich auch ihre Tochter Leni Klum, die die Bilder ihrer Mutter regelmäßig likt. Um sich wahrscheinlich vor negativen Kommentaren zu schützen, hat Klum dennoch die Kommentarfunktion unter ihren Instagram-Posts zurzeit deaktiviert.