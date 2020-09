Heidi Klum: Nackt bei Instagram – über 150.000 Likes, Kommentare jedoch deaktiviert

Anzeige

So nackt hat man Heidi Klum (47) in der jüngsten Vergangenheit selten gesehen. Bei Instagram postete die Modelmama nun ein Foto, welches sie komplett unbekleidet zeigt. Die Sicht wird nur ein wenig durch einen weißen, durchscheinenden Vorhang verdeckt. Trotzdem ist sie deutlich zu erkennen. Das Bild hat mittlerweile schon über 150.000 Likes.

Zu dem Bild schreibt sie: “Mondaze”, ein zusammengesetztes Wort aus dem englischen Monday (Montag) und Daze (Benommenheit). Dazu verlinkt sie ihren Ehemann Tom Kaulitz (31), der das Foto offenbar geschossen hat. Kommentare zu dem Schnappschuss gibt es keine, Klum hat die Kommentarfunktion für alle ihre Posts bei Instagram deaktiviert.

Das Model zeigt sich öfter in Unterwäsche oder nur leicht bekleidet bei Instagram. Doch so nackt hat sie sich in der jüngsten Vergangenheit selten präsentiert.