Anzeige

Anzeige

Huch, was ist denn mit Heidi Klum passiert? Das Model überrascht ihre Fans mit einem Foto auf Instagram. Darauf zu sehen ist das Model mit extrem dicken Lippen. Dazu schreibt die 46-Jährige kurz und knapp "Kiss".

Viele Fragen sich: Was ist hier passiert? Hat sich die 46-Jährige etwa die Lippen aufspritzen lassen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Parallel dazu hat sie ein Video gepostet, auf dem zu sehen ist, wie Bill Kaulitz und Conchita Wurst mit einem Pinsel an den Lippen des Models herumwerkeln. Dazu schreibt sie: "Wie gefalle ich Euch besser? Vorher oder Nachher?"

Es scheint am Ende aber nicht so zu sein, wie es auf den ersten Blick aussieht. Klum zeigt auf einem zweiten Bild die Verpackung von Lippen zum Aufkleben. Damit scheint klar, dass der Dicke-Lippen-Look nur von kurzer Dauer ist - eine Aktion im Rahmen der Dreharbeiten von "Queen of Drags".

Ihre Fans hat Klum trotzdem teils geschockt. So schreibt ein Nutzer "Igitt, igitt". Ein anderer meint nur: "Horror". Viele haben den Spaß aber auch relativ schnell verstanden und erkannt, dass die Lippen nicht echt sind. Beispielsweise schreibt ein User: "Heidi, du bist die coolste."

RND/ce