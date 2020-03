Heidi Klum arbeitet weiter an “Germany’s next Topmodel” - von Zuhause

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Aktuell läuft die 15. Staffel von “Germany’s next Topmodel” im Fernsehen (immer Donnerstags, 20.15 Uhr bei ProSieben). Die Show ist mit mehreren Wochen Vorlauf aufgezeichnet, ist also bislang vom Coronavirus’ nicht so betroffen wie Live-Formate wie “Let’s Dance” und “DSDS”. Diese werden derzeit ohne Publikum mit kleinstmöglichem Produktionsaufwand gedreht.

Auch für das “Germany’s next Topmodel”-Finale am 14. Mai steht bereits fest, dass es diesmal nicht in einer großen Halle vor mehreren Tausend Zuschauern stattfinden wird. Doch damit über die Folgen davor mit Heidi Klums Stimme im Fernsehen zu hören sind, hat das Model kurzerhand aus seinem Büro Zuhause den Text eingesprochen. Am Samstag postet Klum auf ihrem Instagramkanal ein Video, das sie bei Tonaufnahmen zeigt. Sie sagt: “Hallo Deutschland. Ich schicke euch ganz ganz viel Liebe aus Los Angeles. Ich bin heute in meinem Office, arbeite an “Germany’s next Topmodel” und mache die Tonaufnahmen, so dass ihr jeden Donnerstag hoffentlich “Germany’s next Topmodel” genießen könnt.”

RND/lob

Anzeige