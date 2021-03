Hausschuhe von Winston Churchill kommen unter den Hammer

Anzeige

West Sussex. Fans des früheren britischen Premiers Winston Churchill können in London bald dessen Hausschuhe ersteigern. Das Auktionshaus Bellmans in der Grafschaft West Sussex rechnet mit bis zu 15 000 Pfund (umgerechnet knapp als 17 400 Euro) für die Samt-Pantoffeln des Politikers, auf denen in Gold dessen Initialen gestickt sind. Außerdem soll bei der Auktion am 9. März ein Brandy-Glas von Churchill versteigert werden.

In den Neunzigern ersteigert

„Ich habe mir oft diesen großartigen Mann vorgestellt, wie er in seinem Sessel saß mit diesen Pantoffeln an und dem mit Brandy gefüllten Glas in der Hand. Das ist unschlagbar“, erzählte der bisherige Besitzer der Erinnerungsstücke. Er selbst hatte beides bei einer Auktion Ende der 90er Jahre ersteigert. Nun hofft er auf einen ebenso begeisterten Käufer.

Churchill (1874-1965) hatte Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs und dann noch einmal in den 50er Jahren regiert. Er gilt als großes Vorbild des heutigen Premiers Boris Johnson.