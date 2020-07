Hat Halle Berry einen neuen Mann an ihrer Seite?

Anzeige

Hat sie einen neuen Mann in ihrem Leben? Schauspielerin Halle Berry feuert bei ihren Fans die Gerüchteküche an, indem sie ein Foto von sich und einem männlichen Begleiter in intimer Pose postete. Zumindest sind es Teile von einem Mann: Der Schnappschuss zeigt die nackten Füße der Oscar-Gewinnerin, die sich an die behaarten Beine und Füße eines männlichen Begleiters schmiegen. Dazu schreibt die 53-Jährige nur: “Sunday, Funday” mit einem Herz-Emoji, ohne den Mann zu taggen oder zu nennen.

Es ist das erste Mal, dass Halle Berry seit ihrer Romanze mit dem Musiker Alex Da Kid vor drei Jahren wieder einen Mann an ihrer Seite zu haben scheint. Vor kurzem hatte sie noch in einem Instagram-Live-Chat mit ihrer Freundin Lena Waithe die Vorzüge des Single-Lebens gepriesen. Nicht nur könne sie sich ganz auf ihre Kinder – Tochter Nahla (12) und Sohn Maceo (6) – konzentrieren, sondern auch auf sich selbst: “Ich war sonst immer in Beziehungen, weil ich immer mit jemandem zusammen sein musste. Aber ich habe dann nach meiner Scheidung mit Oliver beschlossen, die Dinge langsamer angehen zu lassen, ehe ich wieder eine Beziehung eingehe. Und dann auch nur, weil ich sie will, aber sie nicht brauche”, sagte sie da.