Harvey Weinstein hat schon einen Gefängnisberater eingestellt

Anzeige

Anzeige

New York. Harvey Weinstein (67) wurde in einem aufsehenserregenden Prozess wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen. Am 11. März soll sein Strafmaß bekanntgegeben werden. Doch schon jetzt soll der Ex-Filmmogul sich einen Gefängnisberater gesucht und eingestellt haben, wie die “New York Post” berichtet.

Dieser Berater soll ihn laut dem Bericht auf die Zeit im Gefängnis vorbereiten und auch dafür sorgen, dass Weinstein in Haft die richtigen Medikamente erhält. So war Weinstein unter anderem kurz vor Beginn des Strafprozesses am Rücken operiert worden.

Weinstein kam nach Urteilsspruch ins Krankenhaus

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nach dem Urteilsspruch sollte er eigentlich bis zur Strafmaßverkündigung wieder in Untersuchungshaft kommen. Doch wegen akuter Brustschmerzen wurde Weinstein stattdessen ins Krankenhaus gebracht. Wie einer seiner Sprecher wenig später bestätigte, sei er wegen Bluthochdrucks und starken Herzklopfens mit einer Ambulanz in das Bellevue Hospital Center in Manhattan eingeliefert worden.

Anzeige

RND/hsc