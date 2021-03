Harry und Meghan nach Interview so unbeliebt wie nie

Anzeige

Anzeige

Rund eine Woche nach dem Oprah-Interview von Meghan (39) und Harry (36) sind die beiden Royals in Großbritannien so unbeliebt wie nie. Wie aus einer „YouGov“-Umfrage hervorgeht, beurteilen 48 Prozent der befragten Briten den Prinzen negativ. Nur 45 Prozent sind ihm gegenüber positiv gestimmt. Weiter heißt es, dass Harry seit Anfang März 15 Prozentpunkte an Zustimmung verlor.

Noch schlechter sehen die Umfragewerte, die am Freitag veröffentlicht wurden, für die Herzogin aus: Nur 31 Prozent haben eine positive Meinung von Meghan. 58 Prozent stehen ihr negativ gegenüber. Insgesamt verlor sie ähnlich wie Harry 14 Prozentpunkte an Zustimmung.

Beliebter bei den Jüngeren

Anzeige

Das Paar bekommt allerdings mehr Unterstützung von jüngeren Briten als von der älteren Generation. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sagten knapp 60, dass sie Harry mögen – 55 Prozent sagten das über Meghan.

Anzeige

Bei den 65-Jährigen zeigt sich ein völlig anderes Bild: Nicht einmal ein Drittel (27 Prozent) hat ein positives Bild des vom Königshaus abtrünnigen Prinz Harry, nur rund jeder Achte mag seine Frau Meghan.

Video Queen-Reaktion auf Interview von Meghan und Harry: „Statement kurz, aber sehr persönlich“ 9:38 min Großbritannien-Korrespondentin Katrin Pribyl spricht im Videointerview über das Statement des britischen Königshauses zum Interview von Harry und Meghan. © RND

Anzeige

Rassismus im Palast?

Das Paar hatte in dem weltweit beachteten Interview schwere Vorwürfe gegen das Königshaus und die britischen Medien erhoben. Am schwersten wiegt der Vorwurf des Rassismus – den Prinz William am Donnerstag zurückwies. Der Palast erklärte, die Familie wolle die Vorwürfe privat aufarbeiten.