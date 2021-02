Harry und Meghan geben Oprah Winfrey ein 90-minütiges Interview im TV

Anzeige

Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, haben gerade erst bekannt gegeben, dass sie ein zweites Kind erwarten. Nun verkündet die US-amerikanische Talkmasterin Oprah Winfrey, dass sie die beiden zu einem Gespräch geladen hat. Die Themen: Die Ehe, der Umzug in die USA und der damit verbundene Ausstieg als aktive Mitglieder der britischen Royal Family. Das berichtet das US-amerikanische Branchenblatt „The Hollywood Reporter“.

Am 7. März soll das 90-minütige Special „Oprah With Meghan and Harry“ in den USA beim Sender CBS ausgestrahlt werden. Zunächst soll sich erst einmal Meghan zu Oprah setzen und über ihr Leben als Mutter, als Royal, ihre gemeinnützige Arbeit und die Schattenseiten des Ruhms sprechen. Erst danach soll Harry dazustoßen und über den Umzug in die USA und die Hoffnungen für die nun wachsende Familie reden.