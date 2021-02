Harry und Meghan: Fühlen uns weiter dem Dienst für das Allgemeinwohl verpflichtet

Anzeige

London. Prinz Harry und seine Frau Meghan werden ihre royalen Pflichten nicht wieder aufnehmen, der endgültige Megxit ist damit offiziell. Harry werde deshalb seine militärischen Ehrenämter verlieren und auch königliche Schirmherrschaften würden abgegeben und neu verteilt, teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit. Harry und Meghan betonen in einem Statement allerdings, dass sie sich ungeachtet dessen „weiter ihrer Pflicht und ihrem Dienst gegenüber dem Vereinigten Königreich und weltweit“ verschrieben blieben.

Sie hätten den Organisationen, die sie bislang repräsentiert haben, „ihre weitere Unterstützung angeboten, unabhängig von einer offiziellen Rolle. Wir können alle ein Leben im Dienste des Allgemeinwohls führen. Der Dienst am Allgemeinwohl ist universell“, heißt es in dem Statement weiter.

Harry und Meghan leben seit dem Megxit in Kalifornien

Das Ehepaar hatte Anfang 2020 bekanntgegeben, dass es nach Nordamerika ziehen werde. Es führte seine Aufgabe der royalen Pflichten auf Eingriffe in ihr Privatleben und rassistische Einstellungen der britischen Medien zurück.

Das Herzogenpaar lebt in Santa Barbara in Kalifornien. Ihr Sohn Archie ist im Kleinkindalter. Harry und Meghan gaben vor Kurzem bekannt, dass sie in einer TV-Sondersendung mit Moderatorin Oprah Winfrey reden würden, die im März ausgestrahlt werden soll.