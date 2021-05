„Harry Potter“-Star Emma Watson äußert sich zu Gerüchten

Anzeige

New York. Neun Monate lang herrschte auf dem Twitter-Kanal der britischen Schauspielerin Emma Watson (31) Funkstille, auch ansonsten mied sie die Öffentlichkeit. Angesichts zahlreicher Gerüchte unter anderem über ein Karriereende des „Harry Potter“-Stars meldete sie sich jetzt zurück. „Liebe Fans, Gerüchte darüber, ob ich verlobt bin oder nicht oder ob meine Karriere ‚ruht‘ oder nicht, sind Möglichkeiten, um Klicks zu generieren, wenn sich herausstellt, dass sie wahr oder nicht wahr sind“, schrieb die 31-Jährige. Wenn es bedeutende Neuigkeiten in ihrem Leben gebe, werde sie diese ihren Fans mitteilen, schrieb Watson weiter.

Ihre Twitter-Rückkehr nutze Watson ansonsten dazu, um von ihren Pandemie-Erfahrungen berichtet. Sie verbringe die Pandemie-Zeit in aller Ruhe damit, sich um ihre Liebsten zu kümmern, am Backen von Sauerteig-Brot zu scheitern und sich an die Regeln und Einschränkungen zu halten, schrieb Watson am Dienstag bei dem Kurznachrichtendienst.