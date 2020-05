“Harry Potter”-Star Daniel Radcliffe: “Ich würde das Coronavirus wegzaubern”

Anzeige

Anzeige

Daniel Radcliffes letzter Film “Escape from Pretoria” kam ausgerechnet im Corona-Monat März in die (schließenden) Kinos. Sein neuer (Fernseh-)Auftritt in “Unbreakable Kimmy Schmidt” wird gerade von Netflix gestreamt. Doch was kommt bei den Fans von Radcliffe am besten an? Dass er persönlich das erste Kapitel aus dem Buch “Harry Potter und der Stein der Weisen” vorliest, um jungen und alten Potter-Anhängern zu Corona-Zeiten die Langeweile zu vertreiben.

Daniel Radcliffe, wie vertreiben Sie sich die Zeit in der Corona-Krise?

Daniel Radcliffe: Ich bin in der beneidenswerten Situation, dass ich sie mir nicht allein vertreiben muss. Meine Freundin und ich teilen uns die Hausquarantäne. Außerdem habe ich keine Kinder, die ich 24 Stunden am Tag beschäftigen oder unterrichten muss. Für viele ist das Leben eine viel größere Herausforderung als für mich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wie vertreiben Sie und Erin sich die Zeit?

Wir spielen Scrabble und wir schauen uns im Fernsehen Serien an. Zuletzt “Schitt’s Creek”. Wir haben eine Liste mit Filmen aufgestellt, von denen wir denken, der andere sollte sie auch sehen. Und diese Liste arbeiten wir ab.

Sind Sie in London?

Anzeige

Nein, in New York.

Ihre Freundin Erin wüsste sicher die Antwort auf meine nächste Frage. Welche Seite von Daniel Radcliffe kennen nur Ihre engsten Familienmitglieder und Freunde?

Anzeige

Die mit all seinen Neurosen und Angstzuständen. Hat es je einen Schauspieler gegeben, der nicht unsicher war? Das gehört irgendwie dazu.

Wohin ziehen Sie sich zu Hause zurück, wenn Sie einmal allein sein wollen?

Das ist bislang nicht wirklich nötig gewesen. Wir machen auch im gleichen Zimmer unser eigenes Ding. Erin liest sehr viel, ich auch. Oder ich spiele Lego (lacht), wirklich. Für mich hat es etwas Meditatives an sich, Dinge zu bauen. Ich habe zuletzt das Jurassic-Park-Set errichtet.

ZUM THEMA Daniel Radcliffe wird für Obdachlosen gehalten – und bekommt Geld zugesteckt

Haben Sie durch die Quarantäne neue Erfahrungen über sich gesammelt?

Nichts wirklich Tiefgründiges. Ich bin nicht jemand, der plötzlich anfängt, neue Dinge auszuprobieren, so wie Backen oder Nähen (lacht). Was ich allerdings herausgefunden habe, ist, dass ich 23 Stunden am Tag gut damit leben kann, im Haus zu sein.

Anzeige

Die Folge von “Unbreakable Kimmy Schmidt”, in der Sie auftreten, ist – wie es so schön heißt – interaktiv. Zuschauer können an wichtigen Stellen entscheiden, wie es weitergehen soll. Wie kommen Sie damit als Schauspieler klar?

Ich habe so etwas noch nie vorher gemacht und es war nicht leicht. Besonders, weil man eine Szene gleich in verschiedenen Versionen einstudieren muss. Aber es hat echt Spaß gemacht.

ZUM THEMA Schauspieler Daniel Radcliffe hat Mitleid mit Herzogin Meghan

Sie müssten dank des Erfolges von “Harry Potter” eigentlich nie wieder arbeiten. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht?

Das ist für mich keine Option. Ich will immer weiterarbeiten, weiter schauspielern, solange es nur irgendwie geht! Ich hoffe, dass ich eines Tages auch mal ein Drehbuch schreiben und Regie führen kann. Das ist mein Ziel.

Um noch mal auf “Harry Potter” zurückzukommen. Ihr bester Filmfreund Ron Weasley alias Rupert Grint ist gerade zum ersten Mal Vater geworden.

Ich bin so glücklich für ihn und die Mama Georgia. Es ist crazy, wie schnell die Zeit vergangen ist. In meinem Kopf haben wir uns gerade erst am Set getroffen und sind noch immer 16.

Wenn Sie Harry Potters Zauberstab hätten, was würden Sie als Erstes damit tun?

Die Antwort ist doch klar: Ich würde das Coronavirus wegzaubern!