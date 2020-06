Hank Williams Jr.: Country-Star trauert um Tochter Katie (27)

Anzeige

Anzeige

Henry County. Die Tochter des Country-Sängers Hank Williams Jr. ist bei einem Autounfall in Tennessee ums Leben gekommen. Das Auto der 27-jährigen Katherine Williams-Dunning sei während der Fahrt über die Mittellinie gedriftet und hätte sich daraufhin mehrfach überschlagen, berichtete “TMZ”. Williams-Dunning sei noch vor Ort gestorben, ihr Ehemann Tyler Dunnings überlebte den Unfall. Der 29-Jährige wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile ansprechbar.

Schwester trauert um Katherine

Katherine Williams-Dunnings Schwester Holly Audrey teilte ihre Trauer in einem emotionalen Post bei Instagram. “Ich habe keine Worte”, schreibt sie unter ein Bild von sich zusammen mit Hank Williams Jr., Katherine und anderen Mitgliedern der Familie. “Am Freitagmorgen überredete ich meine Familie, dieses Bild zu machen, ohne zu wissen, dass es unser letztes gemeinsames mit meiner geliebten Schwester Katie werden würde. Wir alle waren am Donnerstag bei der Beerdigung meiner Großtante, die wir alle sehr geliebt haben und nun müssen wir zu einer weiteren. Alles, was wir brauchen, sind Gebete.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Katherines Familie ist für Country-Musik bekannt. Ihr 71-jähriger Vater Hank Williams hat mit zahlreichen Songs wie “All My Rowdy Friends” Charterfolge gefeiert. Seine Tochter Katherine hinterlässt neben ihrem Ehemann auch zwei Kinder.