Hamburg. „In Anbetracht der wachsenden Infektionszahlen und der bevorstehenden 2G-plus-Regel haben wir uns dazu entschieden, ab dem 9. Januar 2022 in einen circa dreiwöchigen ‚Betriebsurlaub‘ zu gehen.“ Mit diesen Worten wandte sich Fernsehkoch und Restaurantbesitzer Tim Mälzer auf Instagram vor drei Wochen an die Gäste seiner Bullerei in Hamburg. Nun die Nachricht: Das Restaurant öffnet wieder.

„Fabulöser Februar – wir sind wieder da!“, schrieb das Team der Bullerei auf Instagram. Ab dem 3. Februar öffnet die Bullerei wieder seine Türen – mit neuer Speisekarte und „frischem Elan“. Das Restaurantteam verspricht: „Wir freuen uns wie Bulle auf euch.“

Testcontainer am Restaurant

Das Restaurantteam weist auf eine weitere Neuerung hin: Wer einen Testnachweis benötigt, um in der Bullerei essen zu gehen, kann ab dem 3. Februar im Testcontainer des Restaurants einen Corona-Schnelltest machen lassen.

Aus Fürsorgepflicht den Gästen, aber auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber hatte Mälzer sich Anfang Januar dazu entschlossen, das Restaurant für rund drei Wochen zu schließen.