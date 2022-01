Tim Mälzers „Bullerei“ öffnet wieder - mit neuer Speisekarte und Test-Container

Anzeige

Hamburg. „In Anbetracht der wachsenden Infektionszahlen und der bevorstehenden 2G plus Regel haben wir uns dazu entschieden, ab dem 9. Januar 2022 in einen ca. 3-wöchigen ‚Betriebsurlaub‘ zu gehen.“ Mit diesen Worten wand sich Fernsehkoch und Restaurantbesitzer Tim Mälzer auf Instagram vor drei Wochen an die Gäste seiner „Bullerei“ in Hamburg. Nun die Nachricht: Das Restaurant öffnet wieder.

„Fabulöser Februar - Wir sind wieder da!“, schrieb das Team der Bullerei auf Instagram. Ab dem 3. Februar öffnet die „Bullerei“ wieder seine Türen - mit neuer Speisekarte und „frischem Elan“. Das Restaurant-Team verspricht: „Wir freuen uns wie Bulle auf euch.“

Test-Container am Restaurant

Das Restaurant-Team weist auf weitere Neuerung hin: Wer einen Testnachweis benötigt, um in der „Bullerei“ essen zu gehen, kann ab dem 3. Februar im Test-Container des Restaurants einen Corona-Schnelltest machen lassen.

Aus Fürsorgepflicht den Gästen, aber auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber hatte Mälzer sich Anfang Januar dazu entschlossen, das Restaurant für rund drei Wochen zu schließen.