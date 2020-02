Halftime-Show mit J.Lo und Shakira – das Spektakel der Latina-Diven

Anzeige

Miami Gardens. Eine "wichtige Botschaft" hatten die beiden Megastars Shakira (sie wurde am Sonntag 42) und Jennifer Lopez gleich mitgebracht: Zwei Latinas, eine davon sogar Nicht-US-Bürgerin, stehen beim Super Bowl auf der Bühne. Das wiederum steht für Vielfalt der Kulturen – für Diversity.

Den Auftakt machte Shakira mit einer ganzen Heerschar Tänzerinnen in Rot. Es folgte ein Potpourri ihrer Hits quasi im Sekundentakt. "She Wolf", "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie" – Rap-Einlagen mit Bad Bunny ("I Like It" und "Chantaje" – dazu gab's Feuerwerk . Und zehntausende ferngesteuerte Lichter an den Handgelenken der Zuschauer tauchten die Arena in eine stetig wechselndes Farbenmeer. Ein Hauch von Karneval – und dann kam Diva Nummer zwei, J.Lo. Ganz verrucht, in Bustier und gewagten Top, trat sie an, Shakira auch erotisch die Show zu stehlen.

Nicht ganz erfolglos, wenn man die Reaktionen im Stadion wahrnahm. Und auch La Lopez stimmte ihre größten Hits wie "Jenny From The Block", "Waiting For Tonight", Booty" Mi Gente", "On The Floor" etc. an. Da machte es auch nichts, dass eine der vier Hauptanzeigetafeln zeitweise ausfiel und die Nahaufnahmen der manchmal recht schwülstigen Latino-Erotik nicht zeigen konnte. "Let get loud, Latinos", riefen beide Ladys zum furiosen Doppelfinale, einem Mix aus "Let's Get Loud" und "Waka, Waka". Ein Finale furioso aus Pyrotechnik, Bling, bling und feuriger, Latino-Musik. Das so lateinamerikanische Miami erlebte eine Halbzeitshow, die laut und vernehmlich darauf hinwies, dass die Vereinigten Staaten eben nur deshalb so großartig sein können, weil sie bunt, verschieden und voller Kulturen stecken.

Eine laute, farbenfrohe und fröhliche Message, die bis ins kalkweiße Haus in Washington zu hören gewesen sein muss.





