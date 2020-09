“GZSZ”-Star Felix van Deventer: “Hatte viel mit Depressionen zu kämpfen”

Anzeige

In der RTL-Soap “GZSZ” stehen für seine Rolle Jonas Seefeld gerade schwierige Entscheidungen an und auch privat scheint Schauspieler Felix van Deventer mit einigen Problemen zu kämpfen. Mit einer Instagram Story wendet sich der 24-Jährige an seine Fans und erklärt, dass er eine Zeit mit starker psychischer Belastung hinter sich hat: "Ich war in den letzten Monaten extrem inaktiv. Da es mir persönlich nicht so gut ging. Hatte viel mit Depressionen zu kämpfen.”

Vor allem Social Media habe ihn negativ beeinflusst. “Social Media hat sich einfach so so krass verändert... um ehrlich zu sein, komm ich gar nicht mehr so wirklich hinterher.” Dem Schauspieler gehe es jedoch soweit gut, wie er RTL gegenüber betonte: "Jeder hat mal einen Durchhänger. Vielleicht war’s nur schon der Herbst-Blues. Macht euch keine Sorgen.”