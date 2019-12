„GZSZ“-Schauspielerin Anne Menden zeigt ihren Freund

Anzeige

Anzeige

Anne Menden hält ihr Privatleben eigentlich aus der Öffentlichkeit raus – bis jetzt. Bei Instagram zeigt die „GZSZ“-Schauspielerin nun ein Foto von sich mit ihrem Freund.

Sie lehnt sich darauf an seine Brust, während er sie im Arm hält und in die Ferne schaut. Sein Gesicht ist auf dem Bild allerdings nicht zu erkennen, dafür aber sein auffällig tätowierter Arm. Menden schreibt dazu: „Find someone who knows how to calm your storms“ (zu Deutsch: Finde jemanden, der weiß, wie er deine Stürme beruhigen kann).

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Darunter schreibt sie Hashtags wie „myhome“ (mein Zuhause) und „youandme“ (du und ich). Die Fans der Schauspielerin freuen sich mit der 34-Jährigen – fragen aber auch, wer der Mann an ihrer Seite ist. So schreibt eine Userin: „Oh wie schön, dass du glücklich verliebt bist. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, wenn ich fragen darf?“ Eine Reaktion von der Schauspielerin gab es darauf bisher nicht.

Anzeige

RND/ce